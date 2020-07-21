  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 1,2 тыс. частных домов могут снести из-за фонтанов Петергофа
Сегодня, 8:05
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Более 1,2 тыс. частных домов могут снести из-за фонтанов Петергофа

0 0

Местные жители отмечают, что информация о границах охраняемой территории нигде не указывалась.

В Ломоносовском районе могут снести порядка 1,2 тыс. частных домов из-за фонтанов Петергофа. Уточняется, что якобы здания построены самовольно в охранной зоне объекта культурного значения. 

Местные жители отмечают, что информация о границах охраняемой территории нигде не указывалась. При этом летом 2024 года администрация Оржицкого сельского поселения начала рассылать иски с требованием соблюсти нормативы Минкульта РФ – признать дом самовольной постройкой и снести его, пишет 78.ru. Некоторые уже проиграли судебное разбирательство. 

В соседнем Низино зарегистрировали четыре иска на снос зданий в охраняемой зоне. 

Если дом построен, а теперь эти охранные зоны наложились, то обратной силы законодательство иметь не может. Новое строительство нужно прекращать, а старое – оставлять и легализовывать.

Алексей Кондрашов, глава администрации Ломоносовского района

Ранее на Piter.TV: в Колпино начали сносить ветхие дома. 

Фото: Piter.TV 

Теги: снос частных домов, фонтаны петергофа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии