Более 1,2 тыс. частных домов могут снести из-за фонтанов Петергофа

Местные жители отмечают, что информация о границах охраняемой территории нигде не указывалась.

В Ломоносовском районе могут снести порядка 1,2 тыс. частных домов из-за фонтанов Петергофа. Уточняется, что якобы здания построены самовольно в охранной зоне объекта культурного значения.

Местные жители отмечают, что информация о границах охраняемой территории нигде не указывалась. При этом летом 2024 года администрация Оржицкого сельского поселения начала рассылать иски с требованием соблюсти нормативы Минкульта РФ – признать дом самовольной постройкой и снести его, пишет 78.ru. Некоторые уже проиграли судебное разбирательство.

В соседнем Низино зарегистрировали четыре иска на снос зданий в охраняемой зоне.

Если дом построен, а теперь эти охранные зоны наложились, то обратной силы законодательство иметь не может. Новое строительство нужно прекращать, а старое – оставлять и легализовывать. Алексей Кондрашов, глава администрации Ломоносовского района

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Фото: Piter.TV