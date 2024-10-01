Фонтаны Петергофа начали работу в тестовом режиме

В этом году гидросистема отмечает 300-летие со дня своего создания.

В музее-заповеднике "Петергоф" запущены фонтаны, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района. Пока они работают в тестовом режиме перед официальным открытием сезона.

Торжественный пуск фонтанов, знаменующий начало летнего сезона, запланирован на 26 апреля. В этот день откроются зимние музеи комплекса, а вход на территорию парков станет платным. Сейчас посещение еще остается бесплатным.

Главное событие — традиционный Праздник фонтанов — состоится 17 мая. Подробная информация о режиме работы и порядке приобретения билетов будет опубликована на официальном сайте музея-заповедника.

Ранее Piter.TV сообщал, что Эрмитаж объявил о дне бесплатного посещения 8 мая.

Фото: ВКонтакте / Петергоф