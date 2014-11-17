Историк Васильев рассказал о подвиге восстановления фонтанов Петергофа после войны

К моменту освобождения город был пуст: из 45 тысяч жителей никого не осталось, часть была угнана в Германию, остальные эвакуировались.

Историк Сергей Васильев напомнил изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что знаменитые фонтаны Петергофа впервые забили после Великой Отечественной войны 25 августа 1946 года. По его словам, этому предшествовала невероятная история возрождения, начавшаяся сразу после освобождения города от фашистов 19 января 1944 года.

Васильев сообщил, что уже 31 января из Ленинграда выехал автобус с четырьмя хранительницами пригородных музеев – Мариной Тихомировой (Петродворец), Серафимой Балаевой (Гатчина), Анной Зеленовой (Павловск) и Евгенией Туровой (Пушкин). Он отметил, что всю блокаду они спасали ценности в подвалах Исаакиевского собора.

По словам историка, то, что увидела Тихомирова в Верхнем и Нижнем садах, она позже описала в мемуарах "Памятники. Люди. События". Васильев подчеркнул, что перед её глазами предстал неописуемый хаос обломков, противотанковый ров через весь сад и обгорелые руины Большого дворца без золотых куполов. Нижний парк напоминал снежную пустыню, а под Каскадом стоял пустой пьедестал "Самсона".

Ученый добавил, что к моменту освобождения город был пуст: из 45 тысяч жителей никого не осталось, часть была угнана в Германию, остальные эвакуировались. Немцы вывезли 84 тысячи музейных предметов и заминировали всю фонтанную систему. Васильев уточнил, что разминированием занимались саперы Балтийского флота и девушки из МПВО. При выполнении этих работ погибло более 15 саперов. В качестве примера он привел случай в зальце под фонтаном "Корзина", где печка оказалась набита толом – взрыв мог уничтожить весь Каскад, но благодаря колли по кличке Джим, натренированному на запах взрывчатки, заряды были вовремя обнаружены.

Ранее мы сообщили о том, что Беглов поздравил Петергоф с 305-летием уникальной водной системы.

Фото: Piter.TV