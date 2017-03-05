В Колпино начали сносить ветхие дома

Расселение домов в квартале "Красный Кирпичник" началось в 2019 году.

В Колпино стартовал снос ветхих домов по программе реновации. Всего до 2029 года планируется демонтаж 21 здания, передает пресс-служба ГК "Самолет" 27 сентября.

Расселение домов в квартале "Красный Кирпичник" началось в 2019 году – тогда ключи от новых квартир выдали 34 семьям. С начала текущего года жильем в жилом комплексе "Новое Колпино" обзавелись еще 84 семьи. Также собственники могли выбрать квартиры и в других районах Петербурга.

Кроме того, новое жилье получат еще 386 семей.

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Фото: пресс-служба Смольного