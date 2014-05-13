Доходный дом Алексея Правошинского получил художественную подсветку

Центральный район Петербурга стал еще ярче благодаря современной подсветке одного из самых изысканных домов Петербурга, построенного 145 лет назад – бывшего доходного дома Алексея Правошинского. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.
Каждый вечер многоэтажный дом в неоклассическом стиле освещают 389 светодиодных светильников и прожекторов, подчеркивающих объем и фактуру фасада.
Оборудование подсветки подключено к системе городского освещения, находится в оперативном управлении "Ленсвета".
Ранее улицу Дыбенко осветили свыше 300 светодиодных фонарей.
Видео: Комитет по энергетике
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