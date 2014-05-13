Доходный дом Алексея Правошинского получил художественную подсветку

Его освещают 389 светодиодных светильников.

Центральный район Петербурга стал еще ярче благодаря современной подсветке одного из самых изысканных домов Петербурга, построенного 145 лет назад – бывшего доходного дома Алексея Правошинского. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

Каждый вечер многоэтажный дом в неоклассическом стиле освещают 389 светодиодных светильников и прожекторов, подчеркивающих объем и фактуру фасада.

Оборудование подсветки подключено к системе городского освещения, находится в оперативном управлении "Ленсвета".

Ранее улицу Дыбенко осветили свыше 300 светодиодных фонарей.

Видео: Комитет по энергетике