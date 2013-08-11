С начала года петербургский бюджет пополнился на 546,3 млрд рублей

Расходы казны составили 500,8 млрд рублей.

К 1 июня в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 546,3 млрд рублей. Это 41,1% от годового плана, рассказал 2 июня вице-губернатор Алексей Корабельников.

Налоговые и неналоговые доходы составили 531,2 млрд рублей. Так, 68,2% или 362,2 млрд рублей сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. Рост поступлений наблюдается по следующим доходным источникам: неналоговым доходам (49,1 млрд рублей), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (60,5 млрд рублей), имущественным налогам (39,8 млрд рублей), акцизам (18 млрд рублей), налогу на доходы физических лиц (196,9 млрд рублей). Расходы казны – 500,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург направит 100 млн рублей на закупку предметов искусства для музеев. А еще значительные суммы предусмотрены на обновление оборудования культурных учреждений.

Фото: Piter.TV