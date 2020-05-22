С начала года петербургский бюджет пополнился на 448,5 млрд рублей

Расходы бюджета – 396,3 млрд рублей.

К 1 мая в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 448,5 млрд рублей, и это – 33,8% от годового плана. Собственные доходы составили 436 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Налоговые доходы казны достигли порядка 400 млрд рублей с темпом роста к аналогичному периоду 2024 года 148,9%. Так, 66,4% или 289,3 млрд рублей сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

Наибольшее увеличение поступлений наблюдается по доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (113,3% или 54,2 млрд рублей), имущественным налогам (117,4% или 39,6 млрд рублей), налогу на прибыль организаций (102,9% или 138 млрд рублей), налогу на доходы физических лиц (102,7% или 151,3 млрд рублей) и неналоговым доходам (113,5% или 37,4 млрд рублей). Расходы бюджета – 396,3 млрд рублей.

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