Петербург намерен увеличить бюджетные поступления до 1 трлн 454 млрд рублей в 2026 году. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов 29 октября в Мариинском дворце на заседании Законодательного Собрания, посвящённом первому чтению проекта бюджета на предстоящие 3 года.

Глава города указал, что рост доходной части бюджета достигается в непростых экономических обстоятельствах, вызванных процессом запланированного замедления темпов экономического роста. По его словам, подобная динамика демонстрирует стабильность финансовой системы и устойчивость региональной экономики.

Особое внимание уделялось тому, что город успешно справляется с задачей увеличения бюджетных ресурсов. Даже в текущих условиях санкций и жесткой монетарной политики Санкт-Петербург ожидает получение дополнительно 77 млрд рублей сверх первоначального плана доходов.

Фото: Правительство Петербурга