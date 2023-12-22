Договор на реконструкцию станции "Фрунзенская" подписан в Петербурге

Контракт был подписан 29 марта.

Петербургский метрополитен заключил контракт с компанией "Дороги и мосты" на модернизацию станции синей линии метро "Фрунзенская". Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В рамках реконструкции на месте существующего вестибюля будет возведено новое семиэтажное здание, включающее в себя диспетчерский центр.

Контракт был подписан 29 марта. Новое строение будет достигать примерно 28 метров в высоту и иметь семь-восемь этажей, часть из которых будет расположена под землей. Планируется, что все работы будут завершены в первом квартале 2027 года, а станция откроется в тот же период. Диспетчерский центр займет верхние этажи и начнет функционировать в 2029 году.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Пушкинская" проведут капремонт.

Фото: Piter.TV