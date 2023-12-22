На станции метро "Пушкинская" проведут капремонт

Срок выполнения проектных работ установлен с 13 мая текущего года до 28 ноября 2025 года.

В Петербурге планируется проведение капитального ремонта и реставрации перронного зала станции метро "Пушкинская" Кировско-Выборгской линии. Соответствующий запрос на создание научно-проектной и рабочей документации был размещён на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 22,08 млн рублей, заявки на участие принимаются до 10:00 по мск 17 апреля.

Срок выполнения проектных работ установлен с 13 мая текущего года до 28 ноября 2025 года.

В список работ включены ремонт и реставрация облицовки стен и полов из натурального камня, очистка скульптуры Александра Пушкина от слоёв краски и её реставрация, реставрация и ремонт путевых стен станции, замена служебных дверных заполнений в пассажирской зоне и другие работы.

Ранее мы сообщили о том, что оплату проезда с помощью биометрии начнут тестировать в петербургском метро.

Фото: Piter.TV