Оплату проезда с помощью биометрии начнут тестировать в петербургском метро

Стоимость оснащения всех станций устройствами для работы с биометрией и стоимость сопровождения проекта будет определена после оценки результатов пилотных проектов.

В петербургском метрополитене планируют внедрить систему оплаты проезда с использованием биометрических данных. Пилотный проект запустят на одной или трех станциях не раньше II квартала 2024 года, сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской подземки.

Во время тестирования специалисты будут оценивать скорость работы новой системы, выстраивать клиентский путь, обеспечивать надёжность и отказоустойчивость системы, а также анализировать влияние различных факторов, включая освещение. Ожидается, что проект продлится до 2025 года, после чего будет принято решение о распространении технологии на другие станции. Стоимость оснащения всех станций устройствами для работы с биометрией и стоимость сопровождения проекта будет определена после оценки результатов пилотных проектов.

В октябре прошлого года у пользователей портала "Госуслуги" появилась возможность зарегистрировать свои биометрические данные в упрощённом формате. Для этого необходима подтвержденная учётная запись на портале и смартфон.

Ранее мы сообщили о том, что технический поезд добрался до платформ "Горного института".

Фото: Piter.TV