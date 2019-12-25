Свыше 23 тыс. домовладений в Ленобласти подключены к природному газу

К сегодняшнему дню газораспределительные сети проложены бесплатно до границ около 43 тыс. земельных участков.

Более 23 тыс. домовладений в Ленобласти подключены к магистральному газу с момента запуска президентской программы догазификации региона, сообщило региональное правительство.

Стоит подчеркнуть, что Ленинградская область выделяется крупнейшими размерами субсидий на внутрипоселковое подключение газа — субсидии составляют от 180 до 300 тысяч рублей.

Фото: Правительство Ленобласти