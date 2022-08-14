Гигантский омлет на Чемпионате по пахоте в Ленобласти побил рекорд

Специалисты Синявинской птицефабрики приготовили гигантский омлет из 470 яиц.

На прошедшем в Ленинградской области Чемпионате по пахоте специалисты Синявинской птицефабрики приготовили гигантский омлет из 470 яиц собственного производства. Это кулинарное достижение стало не только ярким событием мероприятия, но и наглядной демонстрацией качества продукции ведущего российского производителя, сообщили в Центре Компетенций АПК ЛО.

Синявинская птицефабрика, работающая на рынке более 30 лет, является крупнейшим производителем пищевых куриных яиц не только в России, но и в Европе. Рекордный омлет, приготовленный прямо на глазах у зрителей, разлетелся за считанные минуты — на его дегустацию у участников чемпионата ушло всего 5 минут.

"Этот омлет — не просто вкусное угощение, а символ качества нашей продукции и достижений всего агропромышленного комплекса Ленинградской области" представители птицефабрики

Ранее Piter.TV сообщал, что июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений

Фото: Tg-канал Центр Компетенций АПК ЛО