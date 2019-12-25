В Ленобласти начался чемпионат России по пахоте

Своё участие подтвердили 64 механизатора из 40 субъектов РФ, а также Беларуси и Кыргызстана.

В Ленобласти стартовал 9-й Открытый чемпионат России по пахоте. Своё участие подтвердили 64 механизатора из 40 субъектов РФ, а также Беларуси и Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Мероприятия чемпионата начались 8 августа около поселка имени Свердлова во Всеволожском районе на полях племенного завода "Приневское". Специально для проведения чемпионата по пахоте Минским тракторным заводом выпущено 13 модернизированных тракторов.

С 12 по 14 августа программа чемпионата открыта для зрителей. Она носит название "Аграрная неделя Ленинградской области" и наполнена большой деловой, культурной и ярмарочной программой.

В Ленинградском Сырном фестивале примут участие 100 сыроделов со всей страны, в Ярмарке фермеров – 108 производителей. Они представят мясную, рыбную, молочную продукцию, овощи, ягоды, мед, рассаду, саженцы, напитки. В сельскохозяйственной ярмарке участвуют предприятия Вологодской, Московской, Новгородской, Псковской и Тверской областей и Республики Беларусь.

В дни работы Аграрной недели Ленинградской области к месту мероприятий от станции метро "Ломоносовская" будут ходить бесплатные автобусы.

Фото: правительство Ленобласти