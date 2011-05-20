В Ленобласти догазифицировали еще четыре поселения

Порядка 230 домов теперь могут перейти на природный газ.

Пресс-служба Администрации Ленинградской области объявила о догазификации четырех поселений в регионе. 230 домов получили возможность подключиться к природному газу. Всего в области на данный момент было удовлетворено более 35 тыс заявок на догазификацию жилой площади.

"Газпром" протянул больше 6,5 км новых газораспределительных сетей, распространяющихся до поселков Советский и Веймарн, а также до двух государственных школ – в Ломоносовском районе и Сланцах.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти были завершены работы по строительству распределительных газовых сетей и вводу газа в деревню Новая в Елизаветинском сельском поселении и поселок Кобралово.

Фото: Администрация Ленинградской области