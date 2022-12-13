В Пушкине 20-летняя дочь с ножом и кухонным топором напала на мать

Пострадавшая находится в больнице.

В Пушкине 20-летняя дочь с ножом напала на мать. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 22 мая в полицию обратилась пострадавшая, которая сообщила, что на неё напала дочь с ножом. В квартире была обнаружена 43-летняя женщина с ножевыми ранениями в области поясницы и головы, её госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у неё непроникающее колото-резаное ранение поясничной области, рубленую рану лба.

По подозрению в совершении данного преступления задержана 20-летняя дочь пострадавшей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. С места преступления изъяты кухонный нож и кухонный топор.

Ранее на Piter.tv: Поножовщина в ресторане на Садовой попала на видео. Двое мужчин напали на молодого человека, так как тот сделал им замечание.

Фото: unsplash (SHOT)