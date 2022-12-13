Поножовщина в ресторане на Садовой попала на видео

По предварительной информации, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения громко выражались нецензурной дранью за столом, в это время к ним подошел 23-летний житель Тосно и сделал им замечание, после чего они решили его проучить. Они избили молодого человека руками и ногами, а также несколько раз ударили ножом.

Полиция задержала двоих подозреваемых, которые устроили поножовщину в ресторане на Садовой улице из-за замечания. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 21 мая, около 06:20 в ресторане произошла поножовщина. По предварительной информации, двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения громко выражались нецензурной дранью за столом, в это время к ним подошел 23-летний житель Тосно и сделал им замечание, после чего они решили его проучить. Они избили молодого человека руками и ногами, а также несколько раз ударили ножом. Пострадавший с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки, колото-резанной раной левого плеча, гиповолемическим шоком, в тяжелом состоянии (опросу не подлежит) был госпитализирован в реанимацию.

На месте по подозрению в совершении преступления, в состоянии алкогольного опьянения был задержан 38-летний ранее судимый гражданин. Ещё один участник конфликта с места происшествия скрылся до прибытия наряда. Однако, вечером того же дня он был также задержан. Вторым подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Челябинской области, находящийся в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее петербурженка во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом в ягодицу.

Видео: МВД