Петербурженка во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом в ягодицу

В Кировском районе Петербурга женщина в порыве пьяной ссоры ударила своего сожителя ножом в ягодицу. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 17 мая сама женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что " проткнула ножом сожителя". В квартире дома по проспекту Ветеранов был обнаружен 37-летний мужчина, которого с колото-резанным ранением правой ягодичной области, алкогольной интоксикацией, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.
По подозрению в преступлении задержана 50-летняя женщина, которая во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила в правую ягодицу своего сожителя.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ленобласти пенсионер зарезал ножом госслужащего, который не помог ему в решении вопроса с землеустройством.
Фото: Piter.tv
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