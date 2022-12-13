Петербурженка во время пьяной ссоры ударила сожителя ножом в ягодицу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Петербурга женщина в порыве пьяной ссоры ударила своего сожителя ножом в ягодицу. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 17 мая сама женщина позвонила в экстренные службы и сообщила, что " проткнула ножом сожителя". В квартире дома по проспекту Ветеранов был обнаружен 37-летний мужчина, которого с колото-резанным ранением правой ягодичной области, алкогольной интоксикацией, в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

По подозрению в преступлении задержана 50-летняя женщина, которая во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила в правую ягодицу своего сожителя.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти пенсионер зарезал ножом госслужащего, который не помог ему в решении вопроса с землеустройством.

Фото: Piter.tv