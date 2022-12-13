В Ленобласти пенсионер зарезал ножом госслужащего, который не помог ему в решении вопроса с землеустройством

Пострадавший скончался на месте. Ночью полицейские по подозрению в убийстве задержали 60-летнего мужчину, работающего водителем.

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло убийство из-за вопроса землеустройства земельного участка. Подробности стали известны Piter.tv.

Убийство произошло вечером 16 мая в посёлке Дружная Горка. В подъезде на улице Введенского мужчина в камуфляжной форме несколько раз ударил ножом 38-летнего начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дружногорского поселения.

Пострадавший скончался на месте. Ночью полицейские по подозрению в убийстве задержали 60-летнего мужчину, работающего водителем. Мужчина самостоятельно пришел в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе МВД РФ уточнили, что у погибшего был долгий конфликт с подозреваемым по вопросам землеустройства его земельного участка. Накануне пенсионер снова пришёл на работу к своему оппоненту, а по завершении рабочего дня подкараулил мужчину в подъезде его дома и нанес ему несколько ножевых ранений.

На прошлой неделе в Мурино муж задушил 19-летнюю жену.

Фото: Piter.tv