Сотрудники Комстроя Петербурга приняли участие в "Добром субботнике"

Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству, также приняли участие в "Добром субботнике".

На выходных сотрудники Комстроя Петербурга и подведомственного учреждения ГБУ "Управление строительными проектами" убирали "Парк 9 Января" в Кировском районе, освобождая его от прошлогодней листвы, веток и мусора. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству, также приняли участие в "Добром субботнике". Коллектив приводил в порядок "Парк строителей". Почетным участником мероприятия стал вице-губернатор Николай Линченко.

"Добрый субботник" объединяет горожан в совместном деле благоустройства города.

Ранее в ходе субботника на берегу Староладожского канала собрали 15 мешков мусора.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"