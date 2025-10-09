В Мьянме проходят тематические дни Петербурга

Фотографическая экспозиция представлена 11 уникальными изображениями.

С 13 по 18 октября в городах Янгон и Нейпьидо будут проходить тематические дни Петербурга, включающие открытие фотовыставки, подготовленной Конгресс-бюро Северной столицы. Выставка продлится до 21 октября, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на в пресс-службу комитета по развития туризма.

Фотографическая экспозиция представлена 11 уникальными изображениями, демонстрирующими гармоничное сосуществование классических достопримечательностей и современной архитектуры, формирующих уникальный городской пейзаж современного Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что форум "Новая философия воспитания" состоялся в Петербурге 8 октября. В рамках специализированных секций, семинаров, практических занятий и тренингов учителя и педагоги вместе с экспертами рассмотрели роль проекта "Навигаторы детства" в создании образовательной среды и укреплении связей школы и семьи. Были предложены меры для повышения эффективности воспитательного воздействия, а также методы выстраивания доверительного взаимодействия с учениками на уроках курса "Разговоры о важном".

Фото: Pxhere