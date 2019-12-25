Форум "Новая философия воспитания" состоялся в Петербурге 8 декабря

В рамках специализированных секций, семинаров, практических занятий и тренингов учителя и педагоги вместе с экспертами рассмотрели роль проекта "Навигаторы детства" в создании образовательной среды и укреплении связей школы и семьи.

Форум "Новая философия воспитания", состоявшийся 8 октября в Санкт-Петербурге, завершил свою работу. Мероприятие собрало около 750 педагогов-воспитателей, преподавателей средних профессиональных учебных заведений, руководителей проектов "Навигаторы детства", родителей и учащихся из всех регионов Северо-Западного федерального округа. Организатором выступил Российский детский центр при содействии Министерства просвещения РФ.

В ходе пленарного заседания "От новой философии воспитания к новой философии жизни!" собравшиеся, среди которых директор Росдетцентра Александр Кудряшов, представители регионального руководства образовательными учреждениями, члены движения "Первые", эксперты в педагогике, военные инструкторы, работающие в патриотическом просвещении, деятели общественных объединений и старшеклассники, обменялись мнениями о традиционных методах и нововведениях в воспитательном процессе и их влиянии на личностное становление детей.

В рамках специализированных секций, семинаров, практических занятий и тренингов учителя и педагоги вместе с экспертами рассмотрели роль проекта "Навигаторы детства" в создании образовательной среды и укреплении связей школы и семьи. Были предложены меры для повышения эффективности воспитательного воздействия, а также методы выстраивания доверительного взаимодействия с учениками на уроках курса "Разговоры о важном".

Участники обсуждений поделились примерами успешной интеграции родительских сообществ в систему образования, способствующей созданию атмосферы взаимоподдержки и ответственности. Большое внимание было уделено изучению методов эффективной социализации подрастающего поколения.

Советник по воспитательной работе Старорусского агротехнического колледжа Анна Бехтольд рассказала, что участие в форуме помогло ей осознать, насколько важно эмоциональное общение с детьми: "Самое главное — это доверие, уважение и уверенность в себе, которые взрослые способны передать ребёнку. Настоящее воспитание рождается в сердце каждого взрослого".

Организаторы отметили, что событие прошло в дни памяти присвоения городу Ленинграду почетного звания "Город-Герой" в честь массового героизма его защитников в годы Великой Отечественной войны. Участники почтили подвиг ленинградцев возложением цветов к памятнику Героям обороны Ленинграда на площади Победы.

В рамках форума "Навигаторы детства" подготовили документ, определяющий философские основы Нового подхода к воспитанию. Данный документ будет представлен широкой аудитории на финальном всероссийском форуме в ноябре 2025 года.

Фото: ФГБУ "Российский детско-юношеский центр"