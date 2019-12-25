Для выставки в Эрмитаже в Петербург привезли предметы искусства стоимостью 160 тысяч долларов

Памятники прикладного искусства Османской империи прибыли в Северную столицу авиатранспортом из Стамбула.

Сотрудники Пулковского таможенного поста оформили экспонаты для выставок, проходящих в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Стоимость ввезенных предметов искусства составляет 160 тысяч долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Священный Коран на бумаге с золотом, каллиграфическую композицию и вышитое шелком и серебряной нитью льняное полотенце таможенники оформили в кратчайшие сроки. Возраст культурных ценностей превышает несколько столетий.

Памятники прикладного искусства Османской империи прибыли в Северную столицу авиатранспортом из Стамбула. Пулковские таможенники проверили документы и приняли решение о временном выпуске товара в упрощенной форме.

Указанные памятники прикладного искусства можно увидеть в залах Государственного Эрмитажа с 16 ноября на выставках "Аромат Босфора. Памятники прикладного искусства Турции в собрании Государственного Эрмитажа" и "Под сенью султанской тугры. Османское наследие в памятниках каллиграфии, эпиграфии, сфрагстики и нумизматики".

Ранее стало известно, кто выступит 16 ноября на Дворцовой площади в рамках Форума объединенных культур.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни