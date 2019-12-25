Для голосового помощника МФЦ выбрали имя

Имя Аврора выиграло с большим отрывом от остальных.

Цифровому помощнику-консультанту МФЦ выбрали имя. В голосовании принимали участие граждане.

Теперь при звонке на горячую линию МФЦ вас будет приветствовать Аврора. За нее голос отдали 54% участников опроса. Всего было 6 вариантов: Лада, Арина, Татьяна, Екатерина, Елизавета. Последнее имя оказалось наименее популярным. Также можно было предложить свой вариант. Среди предложенных были, например, Флора, Помогина, Масяна, Ариадна, Гаврюша и другие.

Помощник отвечает на вопросы с помощью своей базы данных. Если ответа нет, то он переводит звонок на оператора. Аврора может проверить статус рассмотрения заявки, подсказать адрес ближайшего МФЦ, рассказать о популярных услугах.

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, в период пандемии нагрузка на городские call-центры существенно возросла. Голосовой помощник позволяет сократить время ожидания на линии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на территории "Ленполиграфмаша" открылся МФЦ с терминалами от Сбера.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"