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Для голосового помощника МФЦ выбрали имя
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Для голосового помощника МФЦ выбрали имя

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Имя Аврора выиграло с большим отрывом от остальных.

Цифровому помощнику-консультанту МФЦ выбрали имя. В голосовании принимали участие граждане.

Теперь при звонке на горячую линию МФЦ вас будет приветствовать Аврора. За  нее голос отдали 54% участников опроса. Всего было 6 вариантов: Лада, Арина, Татьяна, Екатерина, Елизавета. Последнее имя оказалось наименее популярным. Также можно было предложить свой вариант. Среди предложенных были, например, Флора, Помогина, Масяна, Ариадна, Гаврюша и другие. 

Помощник отвечает на вопросы с помощью своей базы данных. Если ответа нет, то он переводит звонок на оператора. Аврора может проверить статус рассмотрения заявки, подсказать адрес ближайшего МФЦ, рассказать о популярных услугах. 

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, в период пандемии нагрузка на городские call-центры существенно возросла. Голосовой помощник позволяет сократить время ожидания на линии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на территории "Ленполиграфмаша" открылся МФЦ с терминалами от Сбера. 

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"

Теги: голосовой помощник, мфц, цифровизация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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