На территории "Ленполиграфмаша" открылся МФЦ с терминалами от Сбера

Совместный проект МФЦ и Сбербанка позволяет оплатить госпошлину через платежный терминал.

На территории технопарка "Ленполиграфмаш" открылся многофункциональный центр "Мой бизнес". Совместный проект МФЦ и Сбербанка позволяет предпринимателям оплатить госпошлины через терминал одновременно с оформлением документов. Технологичность нового центра оценил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Как мы видим, эти сервисы очень эффективны, просты и понятны, тем более, если человек оплачивает картой платежной системы "Мир", то он не оплачивает комиссию банка. Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Администрация Петербурга и Сбербанк подписали соглашение о партнерстве в области цифровизации на Петербургском экономическом форуме. В перечень договорённостей вошёл и проект по оснащению МФЦ платежными терминалами.

Мы внедрили цифровую услугу, которая удобна и проста для жителей нашего города. А это самая главная наша задача. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

С начала этого года заявителями Петербурга было проведено более 10 тысяч платежей. За месяц работы в МФЦ на проспекте Медиков поступило более 2 тысяч обращений, что не удивительно – на территории технопарка высока концентрация инновационного бизнеса.

Здесь очень много юридических лиц сконцентрировано, очень много бизнес-центров, 25 процентов обращений в МФЦ в Петроградском районе поступают от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максим Александров, врио директора СПб ГКУ МФЦ Санкт-Петербург

Прием посетителей в центре "Мой бизнес" ведется только по предварительной записи. Это позволяет сократить время ожидания, что особенно важно для предпринимателей. Среднее время обслуживания одного посетителя составляет около 10 минут.

Сегодня мы проверили это, все максимально быстро, просто, комфортно и очень удобно, это экономит время для нас и для сотрудников компаний. Марина Хизгиева, ведущий специалист отдела регистрации "Петербургской строительной компании"

В Петербургских многофункциональных центрах платежными терминалами уже оснащено 150 окон для обслуживания бизнеса и физлиц. Как заявляют в Сбербанке, эта цифра будет расти.

Фото и видео: Piter.TV