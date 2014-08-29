Стая длиннохвостых синиц обосновалась в Яблоновском саду

Эти крошечные птицы весят всего около десяти граммов, причем длина их хвостика значительно превосходит размеры тела.

Фотограф Станислав Крутоверцев запечатлел очаровательных длиннохвостых синиц, напоминающих маленькие пушистые шары с длинными хвостиками, в Яблоновском саду. Как подчеркнул известный биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков, эти крошечные птицы весят всего около десяти граммов, причем длина их хвостика значительно превосходит размеры тела. Именно благодаря этому особенному внешнему виду они получили народное прозвище "ополовники".

Обычно в Северной столице этих птиц можно увидеть преимущественно зимой, когда они мигрируют сюда с северных территорий. Однако в нынешнем сезоне они прибыли раньше обычного срока и уже поселились в городских парках задолго до наступления сильных морозов.

Эти синички предпочитают держаться небольшими семейными группами, состоящими из близких родичей. Молодняк часто остается рядом с родителями почти весь следующий год, порой даже дольше, а некоторые взрослые особи участвуют в воспитании новых поколений, помогая кормить потомство родителей.

Глазков уточнил, что зимой горожане охотно подкармливают длиннохвостых синиц, а вот летом они приносят пользу лесам, активно уничтожая вредителей вроде тлей, которые являются их любимым кормом.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев)