Видеоловушка засняла в Ленобласти объевшегося волка

Во Всеволожском районе Ленобласти в видеоловушку известного биолога Павла Глазкова попал одинокий объевшийся волк. Сейчас эти животные сбиваются в стали, а наш герой почему-то все еще один, подчеркнул специалист.
После удачной охоты волки стараются наполнить свой желудок максимально, потому что неизвестно, когда получится следующая трапеза. Кроме того, хищники не возвращаются к добыче повторно ради безопасности, из-за чего едят "до упора".
Главное при этом, конечно, не лопнуть.
Павел Глазков, биолог
Фото: Telegram / Каждой твари по паре
