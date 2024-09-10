  1. Главная
Видеоловушка засняла в Ленобласти объевшегося волка
Сегодня, 9:58
После удачной охоты волки стараются наполнить свой желудок максимально.

Во Всеволожском районе Ленобласти в видеоловушку известного биолога Павла Глазкова попал одинокий объевшийся волк. Сейчас эти животные сбиваются в стали, а наш герой почему-то все еще один, подчеркнул специалист. 

После удачной охоты волки стараются наполнить свой желудок максимально, потому что неизвестно, когда получится следующая трапеза. Кроме того, хищники не возвращаются к добыче повторно ради безопасности, из-за чего едят "до упора". 

Главное при этом, конечно, не лопнуть.

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке заметили редкую краснозобую гагару с характерным "буратиньим" клювом. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

