Видеоловушка засняла в Ленобласти объевшегося волка

После удачной охоты волки стараются наполнить свой желудок максимально.

Во Всеволожском районе Ленобласти в видеоловушку известного биолога Павла Глазкова попал одинокий объевшийся волк. Сейчас эти животные сбиваются в стали, а наш герой почему-то все еще один, подчеркнул специалист.

После удачной охоты волки стараются наполнить свой желудок максимально, потому что неизвестно, когда получится следующая трапеза. Кроме того, хищники не возвращаются к добыче повторно ради безопасности, из-за чего едят "до упора".

Главное при этом, конечно, не лопнуть. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: в Сестрорецке заметили редкую краснозобую гагару с характерным "буратиньим" клювом.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре