Новый дизельный поезд запустят по маршруту "Петербург-Ивангород" в 2026 году

Готовится ввод в эксплуатацию нового российского дизель-поезда на маршруте Санкт-Петербург — Ивангород. Данный состав предназначен исключительно для обслуживания неэлектрифицированных участков железнодорожного полотна, пишет "Деловой Петербург".

В ближайшее время планируется вывести на линию обновленный поезд повышенной вместимости взамен устаревшего варианта.Следующим летом пассажиры смогут оценить новую отечественную разработку — дизель-поезд ДП2Д, который войдет в регулярную эксплуатацию на линии Балтийский вокзал — Кингисепп — Ивангород. Этот современный подвижной состав заменит действующий трехвагонный поезд, предлагая пассажирам гораздо больше удобств и комфорта благодаря увеличенной вместительности — шесть вагонов и целых 636 посадочных мест.

Новый поезд впервые был представлен широкой публике в прошлом году на специализированном железнодорожном форуме в Санкт-Петербурге. Его производство осуществлено с целью улучшения качества перевозок на тех направлениях, где отсутствует контактная сеть электроснабжения. Состав включает мощные тепловозы модели ТЭП70БС и улучшенные пассажирские вагоны, спроектированные на базе популярных электропоездов серии ЭП2Д. Особенность конструкции заключается в возможности управления составом как из кабины локомотива, так и из головной части вагона, а общее число вагонов регулируется от двух до шести единиц.

Производители подчеркивают, что проект ДП2Д является инновационным решением для отечественной железнодорожной отрасли. Применение технологии push-pull позволяет эффективно сочетать тяговое усилие и управление составом независимо от направления движения, повышая эффективность эксплуатации поездов на коротких региональных линиях.

Сегодня новый поезд находится на завершающей стадии испытаний на испытательном полигоне в Щербинке. Специалисты проверяют надежность функционирования важнейших систем, включая тормоза, электрику, освещение, вентиляцию и прочие элементы инфраструктуры. Следующим этапом станет проверка эксплуатационных качеств состава на реальной дистанции Белореченская — Майкоп протяженностью около пяти тысяч километров.

Недавно завершились предварительные тесты состава на действующих железнодорожных путях под Санкт-Петербургом, показавшие отличные характеристики. Салон оборудован современными системами вентиляции и очистки воздуха, информативными экранами, USB-портами различного типа и специальными местами для размещения велосипедов, что соответствует высоким международным требованиям удобства и безопасности перевозки пассажиров.

Фото: Pxhere