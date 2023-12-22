Эксперты Сбера и Правительства Новгородской области объединяют усилия для AI-трансформации региона

Генеративный искусственный интеллект стал одной из главных тем обсуждения.

Дизайн-сессия, посвященная использованию технологий искусственного интеллекта (AI), состоялась в Великом Новгороде. Её открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Работа на дизайн-сессии проходила в пяти проектных командах. Каждая из них занималась разработкой идей по использованию AI в различных сферах, таких как здравоохранение, образование, спорт, транспорт, государственное управление и развитие городской среды. Представители отраслевых министерств Новгородской области совместно с экспертами Сбера изучили способы применения искусственного интеллекта и разработали собственные идеи по цифровой трансформации региона.

Генеративный искусственный интеллект стал одной из главных тем обсуждения. AI способен усовершенствовать государственные сервисы, что приведет к повышению качества и комфорта для пользователей. Благодаря AI возможно внедрение проактивных госуслуг, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, а также создание персонализированных сервисов для них. Искусственный интеллект уже сегодня является важным инструментом для государственных служащих, помогая им решать рабочие задачи более эффективно.

В прошлом году при активной поддержке правительства Новгородской области мы реализовали ряд знаковых проектов. Среди них – открытие кампуса "Школы 21", запуск строительства университетского кампуса в Великом Новгороде, старт производства умных девайсов от Сбера на территории особой экономической зоны "Новгородская", а также соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Сегодня мы видим, что инструменты искусственного интеллекта становятся обыденной частью нашей жизни. Уже сейчас эти технологии помогают специалистам всех отраслей, от строительства и здравоохранения до креативных индустрий или транспорта. Они помогают работать с большими массивами данных, принимать выверенные решения с большей скоростью. Для нас главная цель работы с технологиями искусственного интеллекта – повышение комфорта наших жителей в получении различных услуг и сервисов от государства, таких как высокотехнологичная медицинская помощь, общественная безопасность или контроль за уборкой городских пространств. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Дизайн-сессия по AI-трансформации в Великом Новгороде стала первой в СЗФО в 2024 году. Всего в таких дизайн-сессиях Сбера и правительство российских регионов приняли участие уже более тысячи государственных служащих, занимающих ключевые должности. В результате их работы отобрано несколько сотен идей для последующей реализации.

Сбер выступает центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и стороной соглашения с Правительством Российской Федерации о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект". Банк активно участвует в реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, способствуя цифровой трансформации регионов страны.

Фото: пресс-служба Сбера