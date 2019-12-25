До 16 августа на "Диво-острове" запрещена работа аттракционов

В парке можно гулять и посещать кафе.

Петербургский парк на Крестовском "Диво-остров" продлил ковидные ограничения до 16 августа. По-прежнему здесь нельзя кататься на аттракционах. Об этом сообщила директор организации Татьяна Васюцкая.

Представитель парка отметила, что такое решение приняло правительство города. В пространстве для отдыха работают кафе, открыты детские площадки. Для прогулок парк не закрыли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с 13 июля запрещается проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек. Ограничение не затрагивает культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре.

Фото: ВКонтакте / "Диво-Остров" / Юлия Волк