Водителя троллейбуса из Петербурга задержали по подозрению в педофилии

Действия сексуального характера он совершал над девочкой 2005 года рождения.

Петербургского водителя троллейбуса задержали по подозрению в сексуальном насилии над ребенком. Об этом 4 июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, в среду, 3 июля, в органы Следственного комитета в Невском районе обратился мужчина. Он заявил о том, что до его дочери 2005 года рождения неоднократно домогался их родственник. Это происходило с 2009 по 2012 год, когда насильник жил с ними в одной квартире.

В день заявления полицейские задержали подозреваемого у железнодорожной станции "Сортировочная". Он работает водителем троллейбуса. У мужчины изъяли жесткий диск компьютера и гаджеты, где, по версии следствия, могут содержаться доказательства его противоправных действий.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сергей Шойгу назвал основную причину ЧП на подлодке в Баренцевом море.

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