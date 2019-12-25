Диспансеризацию в 2025 году прошли свыше 5 млн жителей Петербурга

Чаще при проверке здоровья у горожан выявляют болезни сердечно-сосудистой системы.

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что в этом году диспансеризация охватила более 5 млн человек, в их числе – 1 млн детей.

По информации ведомства, показатель оказался рекордным. Чаще при проверке здоровья у горожан выявляют болезни сердечно-сосудистой системы (около 70 тыс. случаев), болезни органов пищеварения (10 тыс. случаев) и ожирение (10 тыс. случаев), сахарный диабет (6 тыс. случаев) и злокачественные новообразования (3 тыс. случаев).

В прошлом году диспансеризацию и осмотры прошли порядка 4,7 млн петербуржцев. Система здравоохранения продемонстрировала высокую готовность к таким нагрузкам: именно поэтому в текущем году план для взрослого населения был увеличен примерно на четверть.

Ранее на Piter.TV: заболеваемость ОРВИ в Петербурге выросла более чем на 15%.

Фото: Piter.TV