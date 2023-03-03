Заболеваемость ОРВИ в Петербурге выросла более чем на 15%

В Ленинградской области зафиксирован значительный рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За неделю в Санкт-Петербурге зарегистрирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом на 15,1 процента. Суммарный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Северной столице увеличился. При этом уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе снизился на 5,9 процента. Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ не превышены.

В Ленинградской области ситуация развивается по иному сценарию. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 2,9 процента. Заболеваемость COVID-19 в регионе, в отличие от Петербурга, увеличилась на 19,3 процента. В образовательных организациях обоих регионов действует правило "утренних фильтров". Согласно регламенту Роспотребнадзора, при заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся на уровне 20 процентов и выше учебный процесс может быть приостановлен или полностью прекращен.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предлагают примерно 1,5 тыс. вакансий для людей с инвалидностью.

Фото: Piter.TV