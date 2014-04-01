Свыше 70% жителей Ленобласти прошли диспансеризацию в 2024 году

Реализация национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" играет важную роль в поддержке здоровья граждан страны.

В 2024 году свыше 70% населения Ленинградской области воспользовалось возможностью пройти профилактический осмотр и диспансеризацию, что отражает растущее внимание жителей региона к вопросам собственного здоровья.

Александр Жарков, председатель областного комитета здравоохранения, акцентировал внимание на важности профилактики и ранней диагностики для предотвращения развития тяжелых хронических болезней. Своевременное обнаружение патологий существенно повышает вероятность успешного лечения и продлевает продолжительность жизни. В рамках профилактических мероприятий в 2024 году медосмотр прошли 1 490 798 жителей Ленинградской области.

Реализация национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" играет важную роль в поддержке здоровья граждан страны. В 2024 году более 100 миллионов россиян приняли участие в программах диспансеризации и медицинских осмотров.

Ранее мы сообщили о том, что с 31 марта в Петербурге и Ленобласти запланированы 20 испытаний теплосетей.

Фото: Правительство Ленобласти