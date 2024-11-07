Суд вернул материалы дела блокадницы о дискредитации армии

С 13:35 до 13:38 женщина, 1941 года рождения, публично демонстрировала лист бумаги с надписью, содержание которой, по мнению правоохранителей, носило признаки дискредитации использования Вооружённых Сил Российской Федерации.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение возвратить материалы по административному делу в отношении 83-летней блокадницы Людмилы Васильевой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Согласно протоколу, инцидент произошёл 24 февраля 2025 года у дома №35 по Невскому проспекту. С 13:35 до 13:38 женщина, 1941 года рождения, публично демонстрировала лист бумаги с надписью, содержание которой, по мнению правоохранителей, носило признаки дискредитации использования Вооружённых Сил Российской Федерации.

Административное дело было возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Однако, после изучения представленных материалов, судья принял решение направить их обратно. Основанием для возврата стали выявленные процессуальные недочёты, которые препятствуют рассмотрению дела по существу.

Пока неизвестно, будет ли дело вновь направлено в суд после устранения замечаний.

Ранее петербурженку, читавшую стихи на украинском у памятника Шевченко, отпустили из СИЗО.

Фото: Piter.TV