Петербурженку, читавшую стихи на украинском у памятника Шевченко, отпустили из СИЗО

Прокурор обратился с просьбой заменить меру пресечения на более легкую.

Петроградский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения для местной жительницы Дарьи Козыревой, обвиняемой в повторной дискредитации Вооруженных сил России, изменив арест на запрет определенных действий. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, прокурор обратился с просьбой заменить меру пресечения на более легкую.

Адвокат Козыревой настаивал на ограничении только общения с участниками уголовного процесса. В итоге суд постановил, что Дарья не может покидать квартиру с 21:00 до 7:00 без разрешения следователя или суда, а также общаться с участниками дела, кроме защитника, следователя, оперативников и близких родственников. Ей также запрещено отправлять и получать почтовые отправления, пользоваться мобильной и стационарной связью, интернетом, делать публичные заявления или давать интервью.

Козырева была освобождена из-под стражи прямо в зале суда. Ей грозит до пяти лет тюремного заключения за инцидент, произошедший 24 февраля 2024 года, когда она приклеила стихотворение на памятник Тарасу Шевченко. В декабре 2023 года ее уже задерживали за аналогичное преступление.

Ранее мы сообщили о том, что трое петербуржцев получили по 4 года колонии за угон автомобилей.

Фото: Piter.TV