В парке им. Бабушкина на асфальте появились трещины и дыры

Асфальтовое покрытие в парке культуры и отдыха им. Бабушкина в Невском районе нуждается в ремонте. На это обратил внимание корреспондент "Городской среды Петербурга".
На дорожках для пешеходов и велосипедистов образовались дыры и трещины. На некоторых из них асфальтное покрытие переходило в песчаную дорожку. Детские площадки не оборудованы безопасным покрытием. Вместо него — трава и галька.
Напомним, парк им. Бабушкина находится недалеко от станции метро "Ломоносовская". С 21 июня работа аттракционов временно приостановлена.
Фото: Городская среда Петербурга
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