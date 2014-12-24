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В парке им. Бабушкина на асфальте появились трещины и дыры
Сегодня, 10:19
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В парке им. Бабушкина на асфальте появились трещины и дыры

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На детской площадке нет безопасного покрытия.

Асфальтовое покрытие в парке культуры и отдыха им. Бабушкина в Невском районе нуждается в ремонте. На это обратил внимание корреспондент "Городской среды Петербурга".

На дорожках для пешеходов и велосипедистов образовались дыры и трещины. На некоторых из них асфальтное покрытие переходило в песчаную дорожку. Детские площадки не оборудованы безопасным покрытием. Вместо него — трава и галька. 

Напомним, парк им. Бабушкина находится недалеко от станции метро "Ломоносовская". С 21 июня работа аттракционов временно приостановлена.

Фото: Городская среда Петербурга

Теги: асфальт, дорога, парк бабушкина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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