В парке им. Бабушкина на асфальте появились трещины и дыры

На детской площадке нет безопасного покрытия.

Асфальтовое покрытие в парке культуры и отдыха им. Бабушкина в Невском районе нуждается в ремонте. На это обратил внимание корреспондент "Городской среды Петербурга".

На дорожках для пешеходов и велосипедистов образовались дыры и трещины. На некоторых из них асфальтное покрытие переходило в песчаную дорожку. Детские площадки не оборудованы безопасным покрытием. Вместо него — трава и галька.

Напомним, парк им. Бабушкина находится недалеко от станции метро "Ломоносовская". С 21 июня работа аттракционов временно приостановлена.

Фото: Городская среда Петербурга