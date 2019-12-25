Суд не стал наказывать директора филиала "Водоканала" за получение чужих премий в размере 6 млн рублей

Обвиняемый вернул все средства, поэтому претензий у истца к нему нет.

Московский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора филиала "Водоканала" — "Центра реализации инвестиционных программ". Стороны пришли к примирению. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 28-го сентября.

Мужчина обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (4 эпизода). В августе 2019-го года Кузнецов решил не выплачивать сотрудникам премии, а обратить деньги в свою пользу через подчиненных лиц. Директор составил список сотрудников, которым начислят премию. Затем они должны были обналичить деньги и передать их Кузнецову. Как ранее сообщал Piter.TV, деньги были платой за непривлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением.

С 1 октября 2019-го года до конца января 2020-го года мужчина получил почти 6 млн рублей. Потерпевшая сторона заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, так как Кузнецов вернул все деньги.

Фото: Piter.TV