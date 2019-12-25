Директор филиала "Водоканала" незаконно собрал с подчиненных 5,8 млн рублей

Мужчина собирал деньги за непривлечение к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением.

Директора филиала ЦРИП ГУП "Водоканал" изобличили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как стало известно Piter.TV, 37-летний Максим Кузнецов незаконно насобирал со своих подчиненных 5,8 млн рублей. Деньги были платой за непривлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением.

Отмечается, что Кузнецов дал замдиректора филиала Ковтуненко получать с руководителей подведомственных управлений деньги, поступившие им на карту в качестве премий. С середины ноября 2019 года и по февраль 2020 года Ковтуненко ежемесячно собирал у коллег эти деньги и затем передавал их начальнику. Собранные миллионы Кузнецов обращал в свою пользу и распоряжался ими по собственному усмотрению, "Водоканалу" оказался причинен крупный ущерб.

В отношении Кузнецова возбудили уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, мужчину поместили под подписку о невыезде. Экономическая полиция устанавливает соучастников преступной деятельности директора филиала.

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Фото: Piter.TV