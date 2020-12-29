Главврача петербургского НИИ ЛОР задержали по подозрению в получении крупной взятки

Врач получил свыше 2,1 млн рублей.

В пятницу, 22 января, полиция Петербурга изобличила в получении крупной взятки главврача и замдиректора ФГБУ "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский Институт уха, горла, носа и речи". Как стало известно Piter.TV, Олег Коноплев обогатился на 2,1 млн рублей.

Как выяснилось, взятку врач решил принять за общее покровительство по службе своего взяткодателя. Также отмечается, что главврач вымогал деньги у подчиненного сотрудника. Свыше 2 млн рублей Коноплев получил лично от младшего коллеги в несколько приемов. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, врача задержали.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге экс-гендиректор завода получил условный срок за хищение 42 млн рублей у ГМЗ "Петергоф".

Фото: Piter.TV