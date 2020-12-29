В Петербурге экс-гендиректор завода получил условный срок за хищение 42 млн рублей у ГМЗ "Петергоф"

Деньги были похищены в 2014-м году.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего генерального директора завода ООО "Феррумленд" Сергея Железкина. Его признали виновным по двум статьям. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Железкин похитил у государственного музея-заповедника "Петергоф" и легализовал более 42,5 млн рублей. При этом он использовал фиктивные договоры. Финансовые операции мужчина проводил в период с февраля по июнь 2014-го года.

Петродворцовый районный суд приговорил бывшего гендиректора предприятия к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее СКР раскрыл хищение 180 млн рублей на стройке стадиона в Петербурге.

Фото: Piter.TV