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СКР раскрыл хищение 180 млн рублей на стройке стадиона в Петербурге
Сегодня, 12:07
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nadezhda_sib

СКР раскрыл хищение 180 млн рублей на стройке стадиона в Петербурге

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Среди фигурантов дела предприниматели и их соучастники.

Следственный комитет выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона "Газпром Арена" в Петербурге. Об том "РИА Новости" сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. 

По информации следователей, компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО "Группа компаний "Охрана". Ее учредителем является Алексей Кобыща. На данный момент он объявлен в розыск. Злоумышленники заказали оборудование у импортного производителя, а после провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. 

Из-за мошенников оборудование обошлось на 180 млн рублей дороже. Среди фигурантов дела предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. 

Напомним, стадион открылся в апреле 2017-го года. На протяжении трех лет он несколько раз менял свое название. 

Фото: Piter.TV

Теги: газпром арена, мошенничество, хищение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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