Студенты СПбГУТ защитили дипломы по проектам для сети билайн

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича защитили выпускные квалификационные работы по проектам планирования и оптимизации сети билайн. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое билайн и СПбГУТ подписали осенью 2021 года.

В ходе защит, которые прошли 7 июня, студенты продемонстрировали знания в области планирования и эксплуатации сети мобильной связи, а также методы решения возможных проблем. Выпускники на этапе реализации своих проектов активно участвовали в монтаже оборудования и настройке его параметров вместе со специалистами оператора билайн. Студенты сделали радиоизмерения, провели анализ сетевой статистики по итогам внедрения предложенных решений.

Участниками проекта стали студенты факультета радиотехнологий связи СПбГУТ направления "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", профиль "Системы мобильной связи".

Научными руководителями выпускных квалификационных работ стали заведующий кафедрой радиосвязи и вещания СПбГУТ, профессор Олег Воробьев, доценты кафедры, кандидаты технических наук. В оценке дипломных работ приняли участие представители билайна, в том числе технический директор петербургского отделения Денис Мещеряков, который вошёл в состав государственной экзаменационной комиссии.

Результатом соглашения, которое подписали билайн и СПбГУТ, стала большая научно-техническая и внедренческая работа. Мы объединили усилия, чтобы выпустить технически подкованных специалистов, готовых к работе с реальным телекоммуникационным оборудованием, способных решать нестандартные практические задачи. Евгений Василевич, технический директор Западного региона ПАО "ВымпелКом" (ТМ билайн)

Мы рады развивать сотрудничество с билайн как ведущей телекоммуникационной компанией. Еще во время учебы студенты СПбГУТ вовлекаются в научно-практические проекты компании, участвуют в монтаже оборудования и аналитической работе, учатся взаимодействовать с техническими специалистами. Георгий Машков, исполняющий обязанности ректора СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Также с декабря 2021 года шесть студентов СПбГУТ проходят в билайне годовую программу стажировки в статусе штатных сотрудников. Они успешно показали себя и продолжают трудиться в различных подразделениях Западного региона и Центров компетенций по эксплуатации и развитию радиосети.

Ещё ряд студентов Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля (входит в СПбГУТ) прошли практику в билайн. Практиканты смогли изучить работу отделов эксплуатации и аренды. Студенты приняли участие в работах по документации, познакомились с оборудованием, которое использует оператор, выезжали на базовую станцию для проведения ее технического обслуживания.

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Фото: предоставлены пресс-службой билайн