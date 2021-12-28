Товары и услуги от билайна появились на маркетплейсе Wildberries

Билайн стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries.

Билайн заключил соглашение с одним из крупнейших игроков отечественного рынка e-commerce (электронной коммерции) — Wildberries. Для покупателей маркетплейса доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине билайна, включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.

Билайн стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries. Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов, типа, Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее. Клиент может забрать товар привычным для себя способом: доставка курьером* по адресу или в пункт выдачи заказов.

Покупатели также могут связаться с поддержкой билайна и получить оперативный ответ по продукции, представленной на Wildberries. В обозримом будущем планируется запуск различных промо-акций со скидками на товары оператора.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен билайн. Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.

Выход на Wildberries – серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries". Вадим Деревцов, руководитель по развитию платформ электронной коммерции

*Доставка может быть платной и осуществляется силами ООО "Вайлдберриз". Подробности на сайте https://www.wildberries.ru/

Фото: pexels