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Бельский поздравил выпускников СПбГУТ с красными дипломами
Сегодня, 15:45
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Бельский поздравил выпускников СПбГУТ с красными дипломами

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Председатель Законодательного собрания Петербурга, сам выпускник университета телекоммуникаций, вручил дипломы с отличием молодым специалистам.

В Мариинском дворце прошла церемония вручения красных дипломов выпускникам Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Событие посетил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, который сам является выпускником этого вуза.

В своей речи спикер отметил, что для него это особенный день, поскольку он хорошо помнит студенческие годы, сессии, защиты и сам момент получения диплома. Бельский подчеркнул, что красный диплом Бонч-Бруевича — это серьёзный результат, требующий точности, дисциплины и инженерного мышления.

Он добавил, что сегодня специалисты в области связи, IT, программной инженерии, радиоэлектронных систем и робототехники особенно востребованы — это направления, от которых напрямую зависят технологическое развитие страны, устойчивость инфраструктуры и безопасность данных. Председатель ЗакСа поздравил выпускников, их родителей и преподавателей, пожелав ребятам не сбавлять темп и не бояться сложных задач.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: MAX / Александр Бельский

Теги: александр бельский, выпусники, спбгут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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