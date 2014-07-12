Александр Бельский поздравил петербуржцев с Днем Крещения Руси

О посещении храма и праздновании памятной даты председатель ЗакСа сообщил в своем канале в MAX.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский посетил Князь-Владимирский собор в престольный праздник. Богослужение провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил жителей города с Днем Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь также вспоминает святого равноапостольного князя Владимира.

Праздничное богослужение Бельский посетил в Князь-Владимирском соборе. Вместе с духовенством и прихожанами он принял участие в мероприятии, которое провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: Mакс/Александр Бельский