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Александр Бельский поздравил петербуржцев с Днем Крещения Руси
Сегодня, 14:59
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Александр Бельский поздравил петербуржцев с Днем Крещения Руси

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О посещении храма и праздновании памятной даты председатель ЗакСа сообщил в своем канале в MAX.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский посетил Князь-Владимирский собор в престольный праздник. Богослужение провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил жителей города с Днем Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь также вспоминает святого равноапостольного князя Владимира.

Праздничное богослужение Бельский посетил в Князь-Владимирском соборе. Вместе с духовенством и прихожанами он принял участие в мероприятии, которое провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: Mакс/Александр Бельский

Теги: александр бельский, день крещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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