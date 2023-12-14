Сгенерированный нейросетью Путин задал вопрос Путину

На экране появился Владимир Путин. Президент не сразу понял, что это нейросеть и сделал удивлённое лицо.

Сгенерированный нейросетью "студент СПбГУ", поразительно похожий на президента Владимира Путина, задал главе государства вопрос на прямой линии, которая проходит 14 декабря.

На экране появился Владимир Путин. Президент не сразу понял, что это нейросеть и сделал удивлённое лицо. Путин, созданный нейросетью, спросил, есть ли двойники у главы РФ и об опасностях, которые несет искусственный интеллект.

Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. <…> Это мой первый двойник, кстати. Владимир Путин, президент РФ

Также ранее российский президент Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в ходе прямой линии за 2023 год. Политик отметил,что стоимость товара будет улучшаться для населения, так как по этому вопросу уже две недели назад состоялся разговор с главой министерства по сельскому хозяйству страны.

Видео: Telegram /Зарубин