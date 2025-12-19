В декабре 2025 года огурцы в Петербурге подорожали почти на 23%

Минимальный месячный набор продуктов питания обошелся жителям Северной столицы в декабре 2025 года в 8444,52 рубля.

Петростат представил динамику цен на потребительские товары и услуги в Петербурге и Ленинградской области за декабрь 2025 года. Среди основных наблюдений выделяются изменения стоимости плодоовощной продукции и ряда популярных пищевых товаров.

Так, в Петербурге за указанный период произошло незначительное повышение цен на плоды и овощи – оно составило 0,5%. Среди конкретных позиций заметен существенный рост цен на огурцы (22,7%) и более умеренный на капусту (3,2%) и яблоки (2,5%). Вместе с тем наблюдалось падение цен на томаты (минус 11,6%) и цитрусовые (лимоны и апельсины).

Цены на кондитерские изделия, мясо и птицу также показали разнонаправленную динамику: торты прибавили в цене на 4,4%, свинина и говядина – на 2,4%, тогда как стоимость вареной колбасы и растворимого кофе снизилась соответственно на 7,1% и 4,3%.

Минимальный месячный набор продуктов питания обошелся жителям Северной столицы в декабре 2025 года в 8444,52 рубля, что оказалось на 0,8% выше ноябрьского показателя.

Что касается Ленинградской области, здесь картина выглядит иначе: плодоовощная продукция подорожала сильнее – на 1,8%. Наиболее значительный рост произошел на огурцы (23,9%) и морковь (3,2%). Цены на гречку снизились на 4,6%, а молоко сгущённое, сахар и соль остались сравнительно стабильными.

Статистика по медикаментам и медицинским товары демонстрирует следующую картину: в Петербурге наибольший скачок зафиксирован у препаратов с содержанием ацетилсалициловой кислоты и витаминов группы B (рост на 7,1%-7,2%), в то время как трекрезан подешевел на 2,9%. Из ассортимента электронной техники резко подорожали флеш-накопители USB (рост на 7,7%).

Отдельно выделен сегмент бензина: в декабре стоимость автомобильного топлива в Ленинграде увеличилась незначительно — на 0,2%, тогда как в соседнем регионе она снизилась на 0,4%.

Другие категории товаров и услуг также испытали влияние инфляции: в Ленобласти бытовая техника и электроника демонстрируют тенденцию к повышению цен (флеш-накопители подорожали на 6,8%, ноутбуки – на 4,3%), тогда как прокат автомобилей и отдых в санаториях потеряли привлекательность ввиду падения спроса (аренда авто подешевела на 8,8%, услуги пансионата – на 4,0%). Зато ОСАГО ощутимо вырос в цене – плюс 14,1%.

Фото: Piter.TV