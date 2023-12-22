На улице Димитрова в трехкомнатной квартире горел балкон

С огнем боролись 15 пожарных.

Сегодня, 28 марта, в Купчино произошел пожар. На улице Димитрова в доме № 10, корпус 4, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:41. На балконе в трехкомнатной квартире пламя охватило три квадратных метра.

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 40 минут. В 14:23 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка.

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Фото: Piter.tv