На улице Димитрова в трехкомнатной квартире горел балкон

Сегодня, 28 марта, в Купчино произошел пожар. На улице Димитрова в доме № 10, корпус 4, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:41. На балконе в трехкомнатной квартире пламя охватило три квадратных метра.
С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 40 минут. В 14:23 пожар был ликвидирован.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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