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На улице Димитрова в трехкомнатной квартире горел балкон
Сегодня, 15:02
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На улице Димитрова в трехкомнатной квартире горел балкон

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С огнем боролись 15 пожарных.

Сегодня, 28 марта, в Купчино произошел пожар. На улице Димитрова в доме № 10, корпус 4, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:41. На балконе в трехкомнатной квартире пламя охватило три квадратных метра. 

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили пламя за 40 минут. В 14:23 пожар был ликвидирован.      

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка.  

Ранее мы писали, что в Либавском переулке полыхала пристройка.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, мчс, пожар в квартире на димитрова, пожар на балконе, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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