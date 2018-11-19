Бывший дилерский центр Нummеr на Савушкина продают в Петербурге

Площадь участка составляет 11,5 тыс. кв.м.

В Северной столице продают земельный участок по адресу: улица Савушкина, 112к2д. Стоимость территории составляет 620 млн рублей: об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску объявлений "Авито".

Площадь участка составляет 11,5 тыс. кв.м. Лот предлагает обширные перспективы для реализации разнообразных бизнес-идей. В частности, он подойдёт для осуществления автотранспортного обслуживания и размещения объектов общепита.

На территории также находится здание площадью в 5,1 тыс. кв.м. В прошлом оно служило дилерским центром автомобилей марки Hummer.

Ранее мы сообщили о том, что на Финском заливе продают остров за 200 млн рублей.

Фото: avito.ru